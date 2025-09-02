Topo

Tarcísio vai a Brasília e acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante formatura das polícias em São Paulo - Pablo Jacob/Governo de São Paulo
Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/09/2025 09h27Atualizada em 02/09/2025 09h37

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), viajou a Brasília hoje, quando começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. O chefe do Executivo paulista tem empenhado esforços para articular o projeto da anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

O partido Republicanos espera que Bolsonaro indique Tarcísio para disputar o Planalto em 2026. O governador e o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), tiveram um encontro ontem para tratar da anisita. Caciques do partido afirmaram ao UOL que a sinalização positiva ao projeto que tramita na Câmara dos Deputados é uma estratégia para garantir que o ex-presidente transfira seu capital político para o chefe do Executivo paulista.

Governador entrou no jogo para negociar a anistia na Câmara. O governador tem vindo a Brasília com frequência para agendas com aliados e integrantes de seu partido. Nesses encontros, a anistia foi assunto. De volta à capital federal nesta semana, há previsão de que Tarcísio se encontre com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater o tema.

Tarcísio recebeu sinalização positiva de seu partido para concorrer à Presidência. O caminho natural do governador seria a disputa pela reeleição no estado paulista, no entanto, durante a convenção de 20 anos do Republicanos, o presidente da sigla admitiu a possibilidade de lançá-lo à disputa presidencial.

Em outra frente, Tarcísio admitiu que daria indulto a Bolsonaro caso seja eleito em 2026. "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", afirmou o governador em entrevista ao Diário do Grande ABC.

Centrão avalia que, "se" o projeto entrar na pauta da Câmara, deverá ser após o julgamento. Mesmo assim, não há garantia de que a proposta seja votada. A deliberação dependerá do clima na Casa após a decisão sobre a possível condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe.

Cobiçado pelo PL

O presidente do PL quer filiar Tarcísio. Valdemar Costa Neto afirmou que o governador de SP deve se filiar à sigla caso decida concorrer à Presidência no próximo ano. O chefe da sigla avalia ainda que Bolsonaro deve anunciar seu sucessor após o julgamento.

Centrão quer integrar chapa do PL para a Presidência. A Federação UP (União Brasil e PP) apoia Tarcísio para disputar a Presidência e costura o nome do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, para vice-presidente.

