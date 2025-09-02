Crescimento do PIB do Brasil desacelera a 0,4% no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 sobre o trimestre imediatamente anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, em resultado ligeiramente acima do esperado mas que mostra forte desaceleração em relação ao início do ano.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,3% no período de abril a junho.

No primeiro trimestre do ano o PIB expandiu 1,3% em dado revisado pelo IBGE de 1,4% informado antes.

Na comparação com o mesmo período de 2024, o PIB apresentou crescimento de 2,2% no segundo trimestre, em linha com a expectativa nessa base de comparação.

(Por Camila Moreira)