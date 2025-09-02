Cortes em ajuda dos EUA podem limitar capacidade da ONU de proteger civis, diz ONU

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - As missões de manutenção da paz das Nações Unidas estão sob forte pressão financeira e os cortes dos EUA podem limitar sua capacidade de proteger civis em lugares como Sudão do Sul e República Democrática do Congo, disse um porta-voz de manutenção da paz da ONU nesta terça-feira.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou unilateralmente US$4,9 bilhões em ajuda externa autorizada pelo Congresso. Isso inclui cerca de US$800 milhões em fundos de manutenção da paz destinados a 2024 e 2025, de acordo com uma mensagem do governo Trump ao Congresso.

O escritório de orçamento da Casa Branca já propôs a eliminação do financiamento para as missões de manutenção da paz da ONU em 2026, citando os fracassos das operações em Mali, Líbano e República Democrática do Congo.

Washington é o maior contribuinte, respondendo por 27% do orçamento de US$5,6 bilhões para manutenção da paz da ONU. Esses pagamentos são obrigatórios.

"Sem recursos suficientes, estaremos fazendo menos com menos, com implicações potencialmente sérias para a paz e a segurança em contextos como o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo, onde as restrições financeiras poderiam limitar significativamente nossa capacidade de proteger os civis", disse um porta-voz de manutenção da paz da ONU em Nova York.

"Pedimos a todos os Estados membros que paguem suas contribuições para a manutenção da paz integralmente e dentro do prazo para sustentar o trabalho vital e o impacto da manutenção da paz", afirmou o porta-voz.

Atualmente, há 11 operações de manutenção da paz da ONU em todo o mundo. O porta-voz de manutenção da paz da ONU disse que essas missões já estavam "sob grave pressão financeira devido a uma crise de liquidez".

A nota do governo Trump ao Congresso informava que estava rescindindo US$393 milhões de US$1,2 bilhão para o ano fiscal de 2025 na conta Contribuições para Atividades Internacionais de Manutenção da Paz (Cipa) e mais de US$400 milhões destinados aos anos fiscais de 2024 e 2025 para a conta Operações de Manutenção da Paz.

A conta Cipa fornece financiamento para os pagamentos obrigatórios de manutenção da paz da ONU.

"A manutenção da paz da ONU tem sido repleta de desperdício e abuso, como evidenciado pela exploração e abuso sexual contínuos na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana", disse a nota ao Congresso, que também alegou que bilhões de dólares em contratos de manutenção da paz "estavam envolvidos em esquemas de corrupção significativos".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está buscando maneiras de melhorar a eficiência e cortar custos, no momento em que o órgão mundial completa 80 anos este ano em meio a uma crise de caixa.