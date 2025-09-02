Topo

Notícias

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

02/09/2025 18h01

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.

O alcance médio por jogo também aumentou, passando de 118 mil para 140 mil domicílios, com crescimento no tempo médio de permanência por partida. Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o alcance saltou de 2,1 milhões de pessoas em 2024 para 3 milhões em 2025, um aumento de 42,8%.

Além do Brasileirão Feminino A1, a TV Brasil também transmite as séries A2, A3 e exibiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e os jogos da Conmebol Copa América de Futebol Feminino, que consagrou a seleção brasileira como campeã pela 9ª vez e garantiu vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Sobre a Confut 2025

A Confut Sudamerica destaca-se como um lugar estratégico para a criação de redes, intercâmbio de conhecimentos e o fomento de associações que impulsionam o desenvolvimento do futebol sul-americano, abordando temas como gestão, marketing tecnologia, formação de atletas e novos modelos de negociação no esporte.

Um dos destaques da programação deste ano é a realização da 3ª Cúpula do Futebol Feminino, espaço dedicado à discussão de estratégias e oportunidades para o crescimento da modalidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

Rússia espera que negociações com Ucrânia continuem, vinculadas a mudanças territoriais, diz Lavrov

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio

Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Pagamentos com cartão estão indisponíveis para serviços dos Correios

João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis