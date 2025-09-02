STJ anulou condenação de Adriana Villela: como foi o crime da 113 Sul?

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou o júri que condenou a arquiteta Adriana Villela a 61 anos de prisão pelos assassinatos do pai, o ex-ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) José Guilherme Villela, além das mortes de sua mãe e da empregada da família. A decisão ocorreu hoje, 16 anos após o episódio que ficou conhecido como "Crime da 113 Sul".

O que aconteceu

Corpos foram encontrados esfaqueados no apartamento da família. José Guilherme Villela, Maria Carvalho Villela e a empregada Francisca Nascimento da Silva foram encontrados mortos no apartamento da família na quadra 113 da Asa Sul de Brasília, em 28 de agosto de 2009. As vítimas foram mortas com mais de 70 facadas, no total.

A filha seria a mandante do crime, concluiu o tribunal do júri na ocasião. Já os executores do crime seriam o ex-porteiro do prédio onde a família Villela vivia, Leonardo Campos Alves; o sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana; e um comparsa, Francisco Mairlon Barros Aguiar.

Caso se tornou polêmico não apenas pela visibilidade do ex-ministro Villela, que foi parte da defesa do ex-presidente Fernando Collor no processo de impeachment, mas por má conduta da polícia. Por isso, o crime se tornou tema de um documentário, "Crime da 113 Sul", do Globoplay, que aborda justamente as dúvidas que ainda pairam sobre a investigação.

José Guilherme Villela, com a neta Carolina, e Maria Carvalho Villela Imagem: Divulgação/TSE

A primeira delegada responsável Martha Geny Vargas Borraz, foi condenada a mais de 16 anos de prisão em agosto de 2016 por sua atuação no caso. Ela cometeu falsidade ideológica, fraude processual, violação de sigilo funcional e tortura durante a apuração dos fatos, segundo a Justiça, e chegou a plantar provas para tentar responsabilizar Leonardo, Paulo e Francisco pelo crime.

Já o agente da Polícia Civil José Augusto Alves foi condenado a três anos, um mês e dez dias de prisão pelo crime de tortura. Tanto José Augusto quanto Martha teriam induzido o trio a alterar seus depoimentos iniciais —de que teriam ido ao apartamento para roubar—, passando de latrocínio a um crime por encomenda cuja mandante seria Adriana.

Leonardo Campos Alves, Francisco Mairlon Aguiar e Paulo Cardoso Santana foram condenados a penas que vão de 55 a 62 anos de prisão. Os julgamentos aconteceram entre 2012 e 2016.

Com a morte dos pais, Adriana dividiu uma herança avaliada à época em R$ 50 milhões com o irmão, Augusto Villela. Sua filha, Carolina Villela, tinha 26 anos quando encontrou os corpos dos avós e da empregada da família.

Um dos condenados também já pediu sua liberdade

O Innocence Project, ONG voltada a comprovar erros em condenações de inocentes no Brasil, alega que Paulo Cardoso Santana mudou a versão dada à Polícia Civil e inocentou Francisco Mairlon Aguiar. O argumento consta no pedido de habeas corpus impetrado no STJ em fevereiro de 2024, ao qual o UOL teve acesso.

Paulo ressaltou que Mairlon não tem envolvimento com o crime. "Em nenhum momento a gente entrou em contato com Francisco Mairlon. Francisco Mairlon não tem nada a ver com isso aí. Ele é inocente, entendeu? Ele foi levado num processo a pagar por um crime que ele não cometeu. Ele tá há 14 anos inocente", disse o homem em um vídeo exibido pelo Jornal Nacional.

A advogada Dora Cavalcanti, do Innocence Project, argumenta que a investigação foi falha. Ela defende que não houve provas técnicas que comprovassem o envolvimento de Mairlon no crime.

Não há comprovação de DNA na cena do crime, diz ONG. "A perplexidade diante da ausência de confronto genético entre o DNA dos réus condenados e o material genético extraído dos diversos objetos e vestígios coletados na cena do crime só pode ser respondida com a recapitulação dos desmandos que caracterizaram a apuração das trágicas mortes desde o início", defende Dora Cavalcanti.

Ministério Público disse à época que a nova versão não tem valor jurídico. O promotor Marcelo Leite Borges disse que os condenados já mudaram as versões outras vezes. "Uma alegação sem prova nenhuma, que quer fazer a gente reabrir toda a instrução de um processo transitado em julgado. Todos eles voltaram atrás nos seus depoimentos. Isso é mais uma manobra para tentar justificar a reabertura do caso", lamentou Borges, em entrevista ao Jornal Nacional.

*Com informações de Agência Brasil e de matéria publicada em 01/02/2024