Como está o julgamento de Bolsonaro? O que aconteceu no STF até aqui

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pela trama golpista começou hoje com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, resumindo tudo o que ocorreu no processo. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou sua manifestação, em que pediu a condenação de todos os oito réus.

A sessão foi suspensa e será retomada às 14h.

O que Moraes disse

No início da leitura, Moraes exaltou a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade".

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Na leitura do relatório, o ministro afirmou que a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Ministro falou também do tarifaço dos EUA contra o Brasil. Sem citar diretamente a família Bolsonaro, Moraes disse que uma "verdadeira organização criminosa" tenta "coagir" e "submeter" o funcionamento do STF ao governo de Donald Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro são investigados por tentar usar sanções econômicas contra o Brasil para interferir no curso do processo sobre a tentativa de golpe.

O que Gonet disse

Manifestação de Gonet rebateu teses de defesas dos réus. O PGR dedicou sua fala a reforçar a gravidade dos fatos e dos atores envolvidos e rebater teses da defesa de que a denúncia narra episódios diferentes e sem conexão entre si. Também rebateu a tese de Bolsonaro de que teria apenas discutido ideias e possibilidades com chefes militares, sem colocar nada em prática.

Gonet destacou que trama não pode ser analisada como 'atos isolados'. "Precisa ser contemplada como sequência significativa de ações voltadas para finalidade malsã [prejudicial]", leu ele. Um dos principais argumentos da defesa dos réus é que os atos não foram concretizados; entretanto, os crimes contra o Estado democrático de Direito podem ser punidos em sua preparação, como prevê o Código Penal.

Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está em ambiente inofensivo de conversa entre quem não dispõe de meios para operar [um golpe]. Paulo Gonet, procurador-geral da República

'Caos era etapa necessária para desenrolar de golpe', diz PGR. Gonet lembrou que, antes do 8 de janeiro, também atearam fogo em automóveis e um caminhão com combustível se aproximou do aeroporto de Brasília 'destinado à explosão'. "A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica", disse.

Gonet reforçou que não é necessário haver assinatura de ordens pelo presidente para haver a consumação dos crimes. "Em conjunto, esses eventos desvendam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tão pouco meros atos de cogitação, mas a colocação em marcha de plano de operação antidemocrática ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal", disse.

As etapas do julgamento