Topo

Notícias

Começa no STF a sessão de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado

Brasília

02/09/2025 09h23

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início, pouco depois das 9h desta terça-feira, 2, à primeira sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares próximos. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação por um golpe de Estado entre 2021 e 2023. Neste momento, a Primeira Turma julga somente o primeiro núcleo, o chamado "núcleo crucial" da trama golpista.

O presidente da Turma deu orientações gerais sobre a dinâmica do julgamento, apregoou o processo e passou a palavra ao relator, Alexandre de Moraes, que vai começar a ler o relatório (um resumo do caso, com alegações das defesas e da acusação, provas e decisões tomadas).

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.

O presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, marcou oito sessões para o julgamento, distribuídas em cinco dias. A análise pode ser suspensa por pedido de vista, o que adiaria o desfecho para dezembro. Também podem ser convocadas novas sessões, se não houver tempo hábil para a conclusão.

Quem é julgado

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

- General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

- General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes ao início do julgamento

Tarcísio vai a Brasília e acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

Kraft Heinz se divide em duas empresas

Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Começa no STF a sessão de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado

Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro? Saiba onde assistir ao vivo

Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

IA, uma nova ferramenta para criminosos na Internet