Com mais de 100 filmes, festival explora o universo fantástico

O longa Quando o Sangue Flui, de Cainã De Paulo e Pedro Valle, mistura vampiros e antropofagia, prática ritualística de comer carne humana. Outra obra de destaque é Consequências Paralelas, de Gabriel França e CD Vallada, o retrato de um grupo de amigos que descobre uma máquina do tempo resultando em causas fatais.

O festival também conta com diversos curtas-metragens divididos em 12 categorias. Algumas das categorias contemplam o horror, a ficção científica e a fantasia, outras evidenciam grupos, como filmes dirigidos por mulheres e com narrativas queer e diaspóricas africanas.

Segundo Eduardo Santana, o cinema fantástico brasileiro tem crescido exponencialmente nos últimos tempos. O gênero também se diferencia das produções internacionais, com elementos e signos nacionais, avalia.

"Eu falo que o cinema nacional é como a nossa literatura, muito única. [No caso do cinema fantástico], lá no início, a gente copiava bastante o americano. Hoje tem uma nova turma colocando na tela toda a nossa brasilidade. [No festival] tem o Cordão de Prata, que é um filme 100% brasileiro, tem o Obelina, feito no nordeste brincando com a literatura de Cordel, e O Ingazeiro, uma animação com temática nordestina", disse o diretor.

O Cinefantasy é uma realização da Fly Cow Produções por meio da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura.

A programação completa pode ser vista no site do evento.

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia