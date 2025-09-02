Clubes ingleses sacodem janela de transferências com investimento recorde de R$ 22 bi

Topo

Os clubes da Premier League gastaram o valor recorde de 3 bilhões de libras esterlinas (R$ 22 bilhões na cotação atual) para se reforçarem neste início de temporada europeia, segundo um relatório publicado pela empresa de auditoria Deloitte nesta terça-feira (2), horas depois do fechamento da janela de transferências.

Esse valor representa pouco mais da metade (51%) do que foi investido entre os clubes das cinco principais ligas do continente (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália), ainda de acordo a Deloitte.

Tal porcentagem supera em cinco pontos a média da fatia da Premier League em relação a outras ligas nos últimos cinco anos.

O saldo líquido de gastos da Premier League (excluindo as receitas com vendas de jogadores) foi de 1,2 bilhão de libras (R$ 8,8 bilhões) em 2025, mais que o dobro dos 570 milhões de libras (R$ 4,1 bilhões) em 2024 e um novo recorde, superando o valor de 1,1 bilhão (R$ 8 bilhões) registrado em 2022.

Também se destaca o aumento de gastos em quase 100 milhões de libras (R$ 736 milhões) dos clubes da segunda divisão inglesa, que investiram um total de 240 milhões de libras (R$ 1,7 bilhão).

As outras quatro grandes ligas europeias registraram em conjunto mais receitas do que gastos, com um saldo positivo médio de 90 milhões de euros (R$ 572 milhões na cotação atual).

A LaLiga espanhola registrou saldo positivo de 40 milhões de euros (R$ 254 milhões), a Serie A italiana de 90 milhões de euros, a Bundesliga alemã de 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) e a Ligue 1 francesa de 305 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão)

Esse recorde da Premier League pelo terceiro ano consecutivo é um "forte sinal de que, apesar dos gastos moderados no resto do continente, os clubes ingleses não têm planos de reduzir seus investimentos", disse Tim Bridge, da Deloitte.

"Com mais times ingleses do que nunca participando de competições europeias, mais do que qualquer outra liga na Europa, os clubes da Premier League querem atrair os maiores talentos e consolidar ainda mais a liga como a mais competitiva do futebol mundial", acrescentou Bridge.

