CitrusBR: estoques de suco de laranja em junho crescem 25% ante junho de 2024

São Paulo, 2 - Os estoques globais de suco de laranja brasileiro em posse das empresas associadas à CitrusBR totalizavam 146,3 mil toneladas em 30 de junho de 2025, em FCOJ equivalente a 66º Brix, informa a entidade. O volume é 25,4% maior em relação às 116,7 mil toneladas registradas em igual período do ano anterior. "Apesar da recuperação, os níveis seguem entre os mais baixos da série histórica, mantendo um quadro de oferta global restrita", disse a CitrusBR em nota.Ainda conforme a entidade, a safra 2024/25 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro foi encerrada com 230,9 milhões de caixas de 40,8 kg, a menor produção em mais de três décadas e 21,8% inferior à safra anterior. "O volume de frutas processadas somou 194,8 milhões de caixas, uma retração de 27,3% em comparação ao ciclo passado. Apesar do menor volume, houve melhora de 7,1% no rendimento industrial, que alcançou 276,9 caixas por tonelada de FCOJ equivalente a 66º Brix. Com isso, a produção total de suco foi estimada em 703,2 mil toneladas, queda de 21,8% frente às 898,7 mil toneladas do ciclo anterior."Em relação à safra 2025/26, a CitrusBR cita dados do Fundecitrus segundo os quais a temporada começou com duas floradas predominantes, sendo a segunda a mais relevante para a formação da safra. "As condições climáticas entre janeiro e março apresentaram chuvas abaixo da média, e a maturação da fruta tem ocorrido de forma mais lenta.""Mesmo com esse início mais frio e seco, as previsões apontam melhora gradual das condições qualitativas dos frutos a partir do último trimestre de 2025. A expectativa é de avanço no ratio (relação Brix/acidez) e ganhos sensoriais e físico-químicos para o suco que chegará ao mercado nos próximos meses. O greening segue como fator de atenção, mas o cenário atual indica perspectivas mais positivas para a qualidade da produção."