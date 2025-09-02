Topo

Notícias

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

02/09/2025 12h29

A franco-americana Chloe Malle sucede Anna Wintour na direção editorial da Vogue nos Estados Unidos, anunciou, nesta terça-feira (2), o grupo Condé Nast, proprietário da revista. 

Em junho, o anúncio da saída de Anna Wintour, de 75 anos, agitou o mundo da moda. 

Figura emblemática que inspirou o personagem principal do filme "O Diabo Veste Prada", Wintour dirigia a Vogue U.S. havia 37 anos e continua à frente da revista internacionalmente. 

"Malle será responsável pela direção criativa e editorial da publicação e se une à equipe de direção composta por dez responsáveis pelo conteúdo editorial em escala mundial sob a autoridade de Anna Wintour. Sua nomeação tem efeito imediato", especifica um comunicado. 

Chloe Malle, de 39 anos, chegou à Vogue em 2011 e ocupava o cargo de diretora editorial do portal Vogue.com desde 2023.

pel-mdv/eml/mar/nn/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro

Filme sobre menina palestina morta em Gaza chega à Mostra de Veneza

Viticultor francês é condenado à prisão por vender champanhe falsificado