China e Hong Kong fecham em queda pressionadas por ações de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong encerraram em queda nesta terça-feira, pressionadas pelas ações de tecnologia, já que os investidores realizaram lucros após uma forte alta nas empresas relacionadas à inteligência artificial e antes do discurso do presidente chinês Xi Jinping na quarta-feira.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,5%.

As ações do setor de tecnologia têm sido uma das principais forças impulsionadoras da alta do mercado chinês este ano, com o índice tecnológico STAR50 saltando 34% até o momento.

Apesar dos ganhos acentuados, as avaliações das empresas de tecnologia permanecem relativamente contidas, disseram os analistas da Dongxing Securities.

"Um grau moderado de bolha pode ser necessário para estimular a inovação, com o foco da China na inteligência artificial como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento industrial visto como uma direção estratégica clara", disseram eles.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,47%, a 25.496 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,45%, a 3.858 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,74%, a 4.490 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)