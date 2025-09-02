Topo

China e Hong Kong fecham em queda pressionadas por ações de tecnologia

02/09/2025 07h01

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong encerraram em queda nesta terça-feira, pressionadas pelas ações de tecnologia, já que os investidores realizaram lucros após uma forte alta nas empresas relacionadas à inteligência artificial e antes do discurso do presidente chinês Xi Jinping na quarta-feira.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,5%.

As ações do setor de tecnologia têm sido uma das principais forças impulsionadoras da alta do mercado chinês este ano, com o índice tecnológico STAR50 saltando 34% até o momento.

Apesar dos ganhos acentuados, as avaliações das empresas de tecnologia permanecem relativamente contidas, disseram os analistas da Dongxing Securities.

"Um grau moderado de bolha pode ser necessário para estimular a inovação, com o foco da China na inteligência artificial como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento industrial visto como uma direção estratégica clara", disseram eles.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,3%, a 42.310 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,47%, a 25.496 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,45%, a 3.858 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,74%, a 4.490 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,94%, a 3.172 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,23%, a 24.016 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,39%, a 4.292 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,30%, a 8.900 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)

