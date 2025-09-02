Centrão alinha saída do governo Lula no dia de julgamento de Bolsonaro

Caciques do União Brasil e do PP se reúnem nesta manhã para debater o provável desembarque do governo Lula (PT), em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o aumento da pressão por anistia por parte de aliados da federação.

O que aconteceu

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP), foi chamado à sede do União Brasil, em Brasília. Ele se reúne com Antônio Rueda, presidente da sigla, e o senador Ciro Nogueira (PI), do PP, para tratar da saída do governo, colocada em xeque pelo próprio presidente Lula.

Fufuca é o único representante do partido, que tem maioria oposicionista e alto número de bolsonaristas, no governo. Ciro já vinha pedindo sua saída, que sempre diz ser contra sua vontade, e a pressão aumentou depois que Lula pediu aos ministros do centrão que defendessem o governo.

O ministro tem resistido. De olho em uma das duas cadeiras do Senado pelo Maranhão, Fufuca contava com o apoio de Lula na eleição do ano que vem em um estado em que ele é popular. O presidente, por sua vez, quer o maior número de pessoas em seu palanque para a reeleição —mesmo que não tenha o apoio do partido como um todo, como deverá ser o caso do PP e do União.

Também é esperado que o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), participe da conversa. O UOL apurou que ele já afirmou a aliados que deverá entregar o cargo, também em meio a pressão de seu partido. O ministro nega.

Paraense, Sabino passa por situação semelhante. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

Até então, era impensada sua saída antes do evento. Tanto Sabino quanto Fufuca vinham falando publicamente que trabalhariam para que as legendas seguissem no governo, mesmo sem compromisso de parceria para 2026.

Planalto rebate com estatais

O Planalto tem condicionado o desembarque dos partidos à entrega das estatais. No governo, o argumento é que seria "fácil" para os partidos entregar ministérios como Esporte e Turismo, que estão longe dos maiores orçamentos da Esplanada, mas a figura muda com outras indicações.

O PP é responsável hoje pelas indicações na Caixa. O presidente Carlos Vieira assumiu em novembro de 2023 em negociação direta com o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o partido ganhou relevância no principal financiador de grandes obras sociais e públicas, como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Já o União tem influência em estatais relevantes. Hoje, é da "cota" do partido os Correios e a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), por exemplo, que atende mais da metade dos municípios brasileiros.

Debate sobre anistia

Um apoio mais irrestrito à anistia também deverá ser tema da conversa. Com a chegada do julgamento, bolsonaristas têm aumentado a pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute a questão que poderá beneficiar o ex-presidente.

O assunto tinha perdido força com os últimos acontecimentos, mas voltou a ser considerado pelo centrão. Na tarde de ontem, Bolsonaro recebeu Lira em sua casa, em prisão domiciliar, e o avanço da pauta foi o principal tema da conversa.

Aliados de Motta dizem que ele não votará. A pressão é vista como uma oportunidade de bolsonaristas fazerem barulho, mas interlocutores garantem que o presidente que vai evitar temas espinhosos durante o julgamento e deverá "optar pelo diálogo".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também entrou no jogo para negociar a anistia na Câmara. Ele tem vindo a Brasília com frequência para agendas com aliados e integrantes de seu partido, e deverá voltar nesta terça para uma reunião com Motta para debater o tema, que a presidência da Casa não confirma.

Com Bolsonaro inelegível, Tarcísio é cotado como o principal nome à direita para disputar o Planalto em 2026. O caminho natural do governador seria a disputa pela reeleição no estado paulista, no entanto, durante a convenção de 20 anos do Republicanos, o presidente da sigla admitiu a possibilidade de lançá-lo à disputa presidencial —e Lula tem ciência disso.

O Republicanos espera que Bolsonaro indique Tarcísio. O governador e o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), tiveram um encontro ontem para tratar de anistia e o governador entrou no jogo para negociar a pauta na Câmara.