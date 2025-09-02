Celular 'baratinho', pochete, filtro solar e mais: o que levar no The Town

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Se você já foi em festivais de música deste tipo, sabe dos perrengues que estamos sujeitos. Ficar sem bateria do celular, tomar chuva, perder itens pessoais — ou, pior, ser furtado — são alguns dos mais comuns.

Porém, se organizar direitinho, dá para evitar a maioria dos problemas. Pensando nisso, a newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana vem em edição especial, com ofertas de itens para te salvar no The Town e em outros grandes eventos.

Encontramos celulares até R$ 700 da Motorola e da Samsung para quem não quer arriscar levar o "oficial". Também selecionamos filtro solar para proteger a pele do corpo e rosto, bonés para ajudar a fugir do sol e acessórios para compor o look do dia. Veja todas abaixo.

Celulares

Possui tela LCD de 6,7 polegadas, câmera traseira dupla com 50 MP + 2MP e a frontal com 8 MP. Vem com processador MediaTek Helio G85 para melhor performance.

Possui tela Full HD+ 6,7 polegadas, câmera traseira dupla com 50 MP e tecnologia Quad Pixel e a frontal com 8 MP e retoque Night Vision automático. Tem processador Helio G81.

Power Banks

Possui 2 saídas USB A + 1 entrada/saída USB-C, promete carregar a bateria em 30 minutos. Permite carregar até três dispositivos simultamenamente. Possui display digital que mostra a carga disponível.

Compatível com dispositivos da Apple, oferece carregamento sem fio (padrão Qi para qualquer aparelho compatível), via USB-C Power Delivery ou USB-A Quick Charger. Carrega dois dispositivos ao mesmo tempo.

Filtro solar

Com rápida absorção, fórmula oil free e resistente à água, oferece proteção (FPS 30) contra os raios solares. O formato spray facilita o uso. Promete efeito refrescante após a aplicação.

Com alta proteção (FPS 50), tem toque seco e promete ser muito resistente à água e ao suor. Sem cheiro, protege a pele contra raios solares e luz azul e pode ser usado por todos os tipos de pele.

Bonés

Feito em sarja 100% algodão sem estampa, tem aba curva pespontada e fechamento snapback.

Boné unissex em tecido de poliamida, possui aba curva e assinatura emborrachada da marca na parte traseira.

Acessórios

Feita em poliamida 98% e elastano 2%, oferece toque macio, elasticidade e ajuste confortável ao corpo. O design em trama aberta garante um visual cheio de atitude.

Possui design ultraleve e respirável e três possibilidades de uso: crossbody, bolsa no peito ou na cintura. Com alça ajustável, pode ser lavada na máquina e seca rapidamente.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.