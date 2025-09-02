CBF divulga datas e horários da decisão do Brasileiro Feminino
Já a partida de volta, e derradeira, está programada para iniciar às 10h30 do dia 14 de setembro. O local ainda será definido pela equipe paulista, que é a mandante deste jogo.