CBF divulga datas e horários da decisão do Brasileiro Feminino

02/09/2025 21h18

? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 31, 2025

O primeiro confronto entre as Brabas do Timão e as Cabulosas será disputado a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (7) e terá como palco o estádio Independência, em Belo Horizonte.

Já a partida de volta, e derradeira, está programada para iniciar às 10h30 do dia 14 de setembro. O local ainda será definido pela equipe paulista, que é a mandante deste jogo.

