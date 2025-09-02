Topo

Notícias

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas

02/09/2025 16h25

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira (2) as falas do advogado Paulo Renato Cintra, defensor do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista.

Durante sua sustentação oral, Cintra citou as expressões "voto impresso" e "voto auditável" como sinônimas ao defender que Ramagem não participou da difusão de desinformação para atacar o sistema eleitoral.

Notícias relacionadas:

Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições, a ministra afirmou com veemência que o voto impresso e o voto auditável não são a mesma coisa e informou que as urnas são auditáveis desde 1996, quando passaram a ser utilizadas nas eleições.

"Vossa Senhoria usou, com muita frequência, como se fosse a mesma coisa, não é. O que foi dito o tempo todo é essa confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro para colocar em xeque", afirmou a ministra.

Em seguida, o advogado esclareceu sua fala e disse que usou as expressões voto impresso e auditável como sinônimos porque eram os termos tratados nas conversas de WhatsApp entre os ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, fatos que constam na acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Na sustentação realizada durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que tem Ramagem como um dos réus, Cintra disse que os casos de monitoramento ilegal citados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na denúncia ocorreram antes da posse de Ramagem no comando da Abin. 

A sessão prossegue para a realização das sustentações dos demais advogados.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas (Rubio)