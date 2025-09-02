Topo

Notícias

Canadá realiza evacuações por incêndios no norte

02/09/2025 14h28

Mais de 1.000 pessoas foram deslocadas nesta terça-feira (2) no extremo norte do Canadá devido a um grande incêndio florestal que está ativo há semanas em uma região afetada pela seca.

O Canadá enfrenta este ano a segunda pior temporada de incêndios de sua história depois de 2023, com mais de 8,3 milhões de hectares de floresta queimados, o que equivale à superfície da Áustria.

O incêndio, que desde domingo ameaça diretamente as localidades de Fort Providence e Whati, situadas nos Territórios do Noroeste, já consumiu mais de 102.000 hectares.

Além disso, avançou rapidamente nos últimos dias, o que provocou as primeiras evacuações do ano neste vasto território setentrional que atravessa o círculo polar ártico.

Em 2023, os 20.000 habitantes de Yellowknife, a capital desta região, foram obrigados a abandonar a cidade por três semanas devido a um incêndio.

"Certamente, nos anos recentes temos visto temporadas de incêndios mais longas do que o usual em todo o país. Desde 2022, registramos incêndios ativos até o mês de outubro", declarou à AFP Mike Westwick, do serviço de incêndios territoriais.

Mais de 650 incêndios ainda estão ativos no final do verão no Canadá, dos quais cerca de cem estão fora de controle.

gen/tib/cyb/db/nn/mar/dd/aa

© Agence France-Presse

