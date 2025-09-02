Camil conclui aquisição da Rice Paraguay e da Villa Oliva Rice

(Reuters) - A Camil Alimentos anunciou na noite de segunda-feira que concluiu a aquisição pela sua subsidiária Camilatam da Rice Paraguay e da Villa Oliva Rice.

A empresa disse que concluiu a reorganização societária para permitir que a Camilatam se torne detentora exclusivamente dos ativos industriais e operacionais necessários para manutenção da atual atividade da Villa Oliva Rice no mercado de arroz no Paraguai, conforme fato relevante.

A conclusão da operação consolida a entrada da Camil Alimentos no mercado de arroz do Paraguai, ampliando sua presença no segmento de alimentos na América do Sul, disse a empresa.

A Camil Alimentos tinha anunciado a aquisição do controle da Villa Oliva Rice e da Rice Paraguay em setembro do ano passado.

(Por Joao Manuel Mauricio em Gdansk, edição Michael Susin)