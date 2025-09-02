Calendário do Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento
Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O cronograma segue o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário, e os pagamentos são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês.
A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando os depósitos no dia 10.
Calendário do Bolsa Família em setembro
- Final do NIS 1: 17/09
- Final 2: 18/09
- Final 3: 19/09
- Final 4: 22/09
- Final 5: 23/09
- Final 6: 24/09
- Final 7: 25/09
- Final 8: 26/09
- Final 9: 29/09
- Final 0: 30/09
Próximos meses
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Valores dos benefícios
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;
Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;
Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido a partir de setembro.
Regras para manter o benefício
Os inscritos precisam atender a compromissos de saúde e educação para continuar recebendo o auxílio:
garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
realizar o pré-natal durante a gravidez;
monitorar o estado nutricional e o crescimento de crianças menores de 7 anos;
manter a vacinação em dia, conforme as orientações do Ministério da Saúde.
O não cumprimento dessas condições, como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas, pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial seguir as exigências para evitar bloqueios nos repasses.