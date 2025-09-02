Amigo de jovem morto na Grécia fala pela 1ª vez: 'Usamos coisas ilícitas'

O criador de conteúdo brasileiro Ryan Silveira, 23, que foi encontrado desacordado na piscina privativa de um hotel na Grécia, disse que "utilizou coisas ilícitas" com o também brasileiro Yago Campos, 25, horas antes de o amigo ter sido encontrado morto no local.

O que aconteceu

Ryan falou hoje pela primeira vez sobre o caso. Ele disse que chegou com Yago ao hotel em Mykonos por volta das 13h (horário local) e que decidiram aproveitar o quarto até saírem para uma festa às 18h.

Sobrevivente confessou que ele e o amigo "usaram coisas ilícitas" enquanto estavam no quarto. Ele afirmou, no entanto, que muitas mentiras foram divulgadas. Ryan não detalhou quais itens ilícitos os dois usaram. A família de Yago também não comentou as declarações.

"A última lembrança que tenho é que eu estava deitado na cama e, simplesmente, apaguei." O jovem relatou que depois, acordou no hospital em Atenas. Dias depois, soube do falecimento do amigo e da repercussão do caso.

Criador de conteúdo lamentou a perda do melhor amigo. Ele disse que entrou em contato com os familiares de Yago.

Estou um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. Em saber que uma escolha que nós fizemos teve um final tão trágico e triste assim. Meus sentimentos à família e amigos. Só consigo pensar na falta que o Yago vai fazer para o resto de nossas vidas. Que Deus o receba de braços abertos.

Com o rosto machucado, Ryan recebeu alta médica na última sexta-feira (29). Ele continua em Atenas, mas disse que não teve acesso a roupas outros itens pessoais por causa da investigação do caso.

Isso serviu muito de aprendizado. É muita coisa passando pela minha cabeça. A gente nunca espera que as coisas vão acontecer com a gente. A gente nunca está preparado para o pior.

Ryan Silveira

Relembre o caso

Yago Campos, brasileiro que morreu em hotel na Grécia Imagem: Reprodução / Instagram

Ryan e o amigo Yago Campos foram encontrados desacordados em uma piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago não sobreviveu.

Brasileiros estavam inconscientes. Funcionários que limpavam o andar de baixo perceberam vazamento de água, resolveram subir e entrar no quarto dos hóspedes. Eles encontraram os dois submersos. As informações são do site grego ProtoThema.

Morte de Yago foi confirmada por paramédicos, enquanto Ryan foi socorrido em estado grave. A polícia local investiga o caso.

Causa da morte ainda é investigada. Ainda segundo o portal Protothema, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.