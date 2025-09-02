Brasil testa peças contra o já eliminado Chile nas Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai enfrentar o Chile nesta quinta-feira (4), na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, com jogadores como os promissores João Pedro e Lucas Paquetá sob os olhares do técnico Carlo Ancelotti.

A rodada dupla final contra os chilenos, no Rio de Janeiro, e a Bolívia, na próxima terça-feira, em El Alto, a 4.150 metros de altitude, é uma ótima oportunidade para treinador italiano avaliar os jogadores que vão estrear em seu ciclo, que começou em junho.

"Tenho a ideia de um grupo [de jogadores] bastante consolidado e fixo para a Copa do Mundo, e há outros que ainda temos que ver", afirmou o técnico em entrevista coletiva no Rio, nesta quarta-feira (3).

Desta vez Vinicius Júnior, que foi poupado, não está na lista, enquanto o retorno de Neymar à seleção após quase dois anos de ausência continua sendo adiado.

- Novas opções -

No momento em que o Brasil sente saudade de artilheiros lendários como Romário e Ronaldo, João Pedro e Kaio Jorge, ambos de 23 anos, entram nos planos para disputar uma vaga com Richarlison.

João Pedro, cuja titularidade como centroavante foi confirmada por Ancelotti, tem dois gols e duas assistências neste início de temporada pelo Chelsea na Premier League.

Ele brilhou estreando na Copa do Mundo de Clubes pelo time inglês, na qual marcou gols decisivos na caminhada rumo ao título, nas semifinais e na final.

"Marcar meu primeiro gol [pela Seleção] é um momento com o qual eu sempre sonhei (...). Está cada vez mais perto", disse o atacante na terça-feira.

Kaio Jorge, por sua vez, é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols pelo Cruzeiro.

"Já estamos classificados, mas quando se joga pelo Brasil você tem que pensar sempre em vencer. Vai ser uma oportunidade muito boa tanto para mim quanto para tudos os atletas que estão pela primeira vez", disse o atacante da 'Raposa' em declarações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No meio-campo, Paquetá tem uma janela para retornar após ser absolvido num caso de um suposto envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra.

Não há apenas novidades: há também uma oportunidade de reafirmar o talento de jogadores que brilharam nas primeiras partidas de Ancelotti pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Exemplos incluem o veterano meio-campista Casemiro, que foi fundamental para o Brasil não sofrer gols no empate por 0 a 0 com o Equador e na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, que garantiu a vaga no Mundial de 2026.

- O fator Neymar -

O Brasil está em terceiro lugar com 25 pontos, atrás da campeã mundial Argentina (1ª, com 35) e do Equador (2º, também com 25, mas com saldo de gols melhor).

Na contagem regressiva, perdeu por lesão vários jogadores que haviam sido convocados, incluindo o atacante Matheus Cunha e os laterais Vanderson e Alex Sandro.

E ainda há o fator Neymar.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols, 'Ney' jogou a última de suas 128 partidas internacionais em outubro de 2023.

Seu retorno era esperado, mas Ancelotti disse, ao anunciar a convocação, que um "pequeno problema de lesão" o impediu de jogar.

O craque o contradisse: "Fiquei de fora por opção técnica. Não tem nada a ver com a minha condição física".

Ancelotti se esquivou da polêmica nesta quarta-feira.

"Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é a condição física", concluiu.

- Um recomeço para o Chile -

Sem chances de se classificar para a Copa do Mundo, o Chile, lanterna, fecha o capítulo da chamada Geração de Ouro, que conquistou a Copa América em 2015 e 2016.

Velhos astros como Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Gary Medel estarão ausentes no Maracanã (às 21h30, horário de Brasília).

"Nenhum deles poderá jogar na Copa do Mundo de 2030. O próximo evento da seleção é a Copa América de 2027. Então estamos focando nisso", disse na terça-feira Nicolás Córdova, técnico interino após a saída do argentino Ricardo Gareca.

Uma possível surpresa é o retorno do chileno nascido na Inglaterra, Ben Brereton.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, Casemiro - Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli - João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux - Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo - Darío Osorio, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena - Ben Brereton. Técnico: Nicolás Córdova.

