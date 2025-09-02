Brasil obtém aprovação do Japão para exportar gorduras enquanto busca aval para carne bovina

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro afirmou nesta terça-feira que concluiu negociação sanitária com o Japão para exportar produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos para aquele país, enquanto busca uma autorização para vender carne bovina à nação asiática.

A abertura para os produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos, utilizados como ingredientes na fabricação de ração animal e "pet food", amplia a presença brasileira em um dos mercados mais exigentes do mundo, disse o Ministério da Agricultura, em nota.

O Brasil já é um grande fornecedor de soja, milho e carne de frango ao Japão, entre outros, mas quer exportar também carne bovina, um objetivo de longa data que ganhou impulso após visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março ao país.

A Reuters informou no início do mês passado que as negociações para abrir o mercado japonês à carne bovina brasileira se concentravam em habilitar fornecedores do Sul do Brasil.

Um memorando do governo brasileiro, emitido após uma visita técnica de autoridades japonesas em junho, mostrou que Brasília respondeu "a um questionário para a importação de carne bovina da região Sul da República Federativa do Brasil", nomeando Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A nota do ministério não faz menção ao processo relacionado à carne bovina.

(Por Roberto Samora)