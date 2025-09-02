Brasil emitirá títulos soberanos de 5 e 30 anos no mercado internacional

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional comunicou nesta terça-feira seu retorno ao mercado internacional com a emissão de títulos soberanos com prazo de cinco anos e o lançamento de uma nova nota de 30 anos, com vencimentos respectivos em 2030 e 2056, anunciando também a possibilidade de troca ou recompra de papéis.

Em conjunto com as operações de venda dos dois títulos, o Tesouro disse que investidores poderão trocar títulos a vencer em 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054 pelo papel com vencimento em 2056. Outra opção será a recompra desses mesmos títulos pelo governo.

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira", disse o Tesouro em comunicado.

A operação será liderada pelos bancos Bank of America, Itau BBA USA e J.P. Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado pelo Tesouro ao final do dia.

As ofertas denominadas em dólares haviam sido divulgadas anteriormente em um registro na U.S. Securities and Exchange Commission (agência reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos).

Esta será a terceira emissão externa do Tesouro neste ano. As duas operações anteriores, feitas em fevereiro e junho, somaram US$5,25 bilhões.

Em julho, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, havia informado à Reuters que o governo brasileiro voltaria a fazer emissões de títulos da dívida brasileira no mercado externo ainda neste ano após captações bem-sucedidas no primeiro semestre.

(Por Bernardo Caram e Marcela Ayres)