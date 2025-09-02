Topo

Bradesco lança plataforma digital para microempreendedores individuais

02/09/2025 15h15

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco divulgou nesta terça-feira que disponibilizou aos seus clientes microempreendedores individuais (MEIs) a nova plataforma digital Empresas e Negócios.

De acordo com o banco, a plataforma reúne navegação simplificada, atendimento digital humanizado e um portfólio de produtos e serviços voltados à gestão financeira do negócio, incluindo a abertura de conta digital gratuita, crédito e integração com soluções Cielo para pagamentos e recebimentos.

O Bradesco disse que o objetivo é ampliar, até o fim do ano, o acesso à plataforma para clientes de pequenas e médias empresas.

Entre as funcionalidades disponíveis, está o Tap Bradesco, que transforma o celular em maquininha para recebimentos, além de ofertas de crédito personalizadas com acesso a linhas como Pronampe, Procred, capital de giro e cartão de crédito. 

Desenvolvida em arquitetura de computação em nuvem, a plataforma, de acordo com o Bradesco, oferece mais agilidade, segurança e escalabilidade, permitindo ao banco incorporar novas funcionalidades de forma rápida e contínua.

O lançamento faz parte de um movimento mais amplo do Bradesco para aprimorar a experiência dos clientes pessoa jurídica, tanto nos canais digitais quanto no atendimento remoto.

Dentro dessa estratégia, o banco também inaugurou três Plataformas de Negócios PJ exclusivas para empresas com perfil digital, com atuação 100% remota, gerentes dedicados e foco em relacionamento consultivo.

(Por Paula Arend Laier)

