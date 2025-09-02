Advogado penal fala em julgamento histórico e pontua 3 debates fundamentais

As provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República são decisivas para o julgamento de Bolsonaro, afirmou Pierpaolo Bottini, advogado e professor de direito penal da USP, no Mercado Aberto do Canal UOL.

Segundo a acusação, houve articulação do ex-presidente e militares para questionar urnas, gerar comoção social e buscar apoio das Forças Armadas, culminando nos ataques de 8 de janeiro. O STF decidirá se o conjunto probatório é suficiente para condenação.

Veja, o que a acusação demonstra, e claro que isso vai ter que ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a acusação, ela diz que existe essa relação. Veja, ela faz um panorama mais amplo. O que eles dizem é, houve um plano, houve um plano de tentar suprimir a democracia que consistia, em primeiro lugar, no ato de questionar a integridade das urnas e das eleições e segundo plano esse questionamento ia ser feito de maneira muito contundente a fim de gerar uma comoção social. Pierpaolo Bottini, advogado e professor de direito penal da USP

Bottini detalha que o Ministério Público aponta etapas do plano que incluíram medidas para suspender eleições e garantir mandatos com apoio militar.

Segundo a acusação, esse seria o plano. E aí a acusação vai além, ela disse que esse plano começou a ser executado quando houve um posicionamento muito claro do Presidente da República atacando a integridade das urnas, seja em lives, seja em pronunciamentos oficiais, seja em reunião com embaixadores, houve a discussão na cúpula do governo dessas medidas, então foram medidas que foram debatidas, foram analisadas e assim por diante. Pierpaolo Bottini

O que a Procuradoria Geral da República entende é que esse conjunto de indícios demonstraria que houve um plano que começou a ser executado, que visava sim a supressão do poder por violência ou por grave ameaça, ainda que ela não tenha acontecido naquele momento, tenha acontecido depois e que isso seria suficiente para a realização do crime. Agora mais uma vez, aqui é uma questão de prova, essas provas foram apresentadas e agora cabe aos ministros do Supremo decidir se elas são suficientes ou não. Pierpaolo Bottini

Tem três discussões muito importantes que vão ser feitas nesse julgamento. Uma primeira delas é sobre o que a gente chama de questões processuais, são as preliminares. [...] A segunda discussão é o que a gente chama de discussão de mérito [...] E aí uma terceira um terceiro conjunto de discussões vai dizer respeito ao que a gente chama de dosimetria da pena. Pierpaolo Bottini

'Julgamento de Bolsonaro é momento histórico para democracia', diz Pierpaolo Bottini

Bottini destacou que o julgamento de Bolsonaro e militares é um marco inédito na democracia brasileira, com repercussão internacional. Pela primeira vez, um ex-presidente e membros da cúpula militar enfrentam o STF por crimes ligados à tentativa de abolição do Estado democrático.

A gente tem pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, ou seja, que são acusadas pelo menos de tentar dar um golpe de Estado, sendo submetidas a um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. [...] esse é um momento muito importante, é um momento histórico e merece ser acompanhado de perto. Pierpaolo Bottini, advogado e professor de Direito Penal da USP

