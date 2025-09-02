Topo

Notícias

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

Letícia Casado
e
Luccas Lucena
do UOL

Colunista do UOL, em Brasília, e do UOL, em São Paulo

02/09/2025 18h38Atualizada em 02/09/2025 18h40

Assim como aconteceu hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá ao segundo dia de julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) amanhã por ainda estar debilitado, segundo sua defesa.

O que aconteceu

Após as sessões do primeiro dia, o advogado Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente "não está bem". Amanhã está programa a sustentação oral das defesas de dois réus que não foram ouvidas hoje, a do próprio Bolsonaro e a do general Augusto Heleno.

Mais cedo, Vilardi disse que Bolsonaro cogitou ir presencialmente ao julgamento. Contudo, sua condição de saúde, marcada por vômitos e crises de soluços devido a um quadro de esofagite e gastrite, o impediu.

Relacionadas

Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

Defesa de Garnier passa 20 minutos elogiando ministros e contando histórias

Moraes sobe o tom, e Gonet cita crimes de Bolsonaro em 1º dia de julgamento

Em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria pedir com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisaria voltar para casa antes das 19h. A sessão de hoje iria até as 19h, mas terminou mais cedo. Amanhã, só haverá julgamento pela manhã.

Bolsonaro ainda pode pedir a Moraes para comparecer nos outros dias. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo. O ex-presidente chegou a acompanhar o julgamento in loco quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não compareceu no primeiro dia. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa foi a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que deu início ao dia.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas (Rubio)