Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

Assim como aconteceu hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá ao segundo dia de julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) amanhã por ainda estar debilitado, segundo sua defesa.

O que aconteceu

Após as sessões do primeiro dia, o advogado Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente "não está bem". Amanhã está programa a sustentação oral das defesas de dois réus que não foram ouvidas hoje, a do próprio Bolsonaro e a do general Augusto Heleno.

Mais cedo, Vilardi disse que Bolsonaro cogitou ir presencialmente ao julgamento. Contudo, sua condição de saúde, marcada por vômitos e crises de soluços devido a um quadro de esofagite e gastrite, o impediu.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria pedir com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisaria voltar para casa antes das 19h. A sessão de hoje iria até as 19h, mas terminou mais cedo. Amanhã, só haverá julgamento pela manhã.

Bolsonaro ainda pode pedir a Moraes para comparecer nos outros dias. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo. O ex-presidente chegou a acompanhar o julgamento in loco quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não compareceu no primeiro dia. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa foi a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que deu início ao dia.