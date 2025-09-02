Sakamoto: 'Bolsonaro falta ao julgamento para cavar uma pena em casa'

Ao optar por não comparecer ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro praticamente reconhece que deve ser condenado, analisou Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL. Para o colunista do UOL, a ausência reforça a tentativa do ex-presidente de cumprir eventual pena em casa.

Fabiola, com isso o presidente praticamente reconhece o óbvio, que muito provavelmente ele vai ser condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e reforça a estratégia de pleitear o cumprimento de sua pena em casa por razões humanitárias. Leonardo Sakamoto, colunista

Sakamoto destacou ainda que, caso Bolsonaro fosse ao julgamento, poderia demonstrar saúde e aptidão para cumprir pena em regime fechado, o que contrariaria sua atual narrativa de fragilidade.

Havia toda uma discussão de que se Bolsonaro fosse ao julgamento, pudesse demonstrar saúde, pudesse demonstrar que está apto a cumprir essa pena numa penitenciária, numa cadeia, numa carceragem da Polícia Federal. Leonardo Sakamoto, colunista

Com isso, e isso não é novidade, ele tenta mostrar, reforçar a sua saúde fragilizada, lembrando que no dia 6 de setembro de 2018 ele recebeu aquela facada. Mas, neste momento, ele está demonstrando fraqueza, talvez para reforçar essa justificativa, esse pedido em caráter humanitário, que uma vez ocorrida a condenação, ele possa cumpri-la em casa. Leonardo Sakamoto, colunista

