'Bolsonaro já planta benefício com desculpa de doença', diz Maierovitch

Ao alegar problemas de saúde para não comparecer ao julgamento no STF, Jair Bolsonaro já planta a primeira desculpa para tentar garantir benefícios penais no futuro, analisou o colunista do UOL Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, o ex-presidente busca construir uma justificativa para eventual prisão domiciliar.

O julgamento de Bolsonaro é histórico: é a primeira vez que um ex-presidente responde no Supremo por tentativa de golpe. Sua defesa atribui a ausência a esofagite e gastrite, quadro que serviria de base para possíveis pedidos de benefícios humanitários, caso seja condenado.

Eu gostaria de lembrar o seguinte, que todo, atenção, todo o réu tem um direito universal e natural de acompanhar o seu julgamento. Ora, o que fez o Bolsonaro nesse primeiro momento? Ele pegou um motivo, mas pra já ter um benefício, qual seja, ele está se apresentando como uma pessoa que tem problemas de saúde. E com isso ele já começa a plantar o quê? Uma prisão domiciliar humanitária ou uma prisão em quartel onde ele possa ter atendimento. Já vem com uma primeira desculpa e planta um benefício. Wálter Maierovitch

Sobre a possibilidade de prisão humanitária, Maierovitch ressaltou que o benefício só é concedido quando a pena traz sofrimento além do previsto na lei, por motivos graves de saúde ou tragédias pessoais.

Com relação à prisão humanitária, a gente tem que pensar no seguinte: ninguém pode ter um sofrimento decorrente de sanção maior do que o estabelecido na sanção, na pena. Então, o sofrimento máximo é aquele que está na pena. Mas a pena é imposta para quem tem condições de cumprir. Ora, se aparece um problema de saúde, saúde física, saúde mental também... É aí que entra o quê? O humanismo [...], uma benevolência do Estado, evidentemente de cunho ético, de cunho religioso, e onde se dá um benefício que se chama benefício humanitário. Wálter Maierovitch

