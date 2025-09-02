Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa em meio a salto de juros de longo prazo

Topo

02/09/2025 07h09

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que os juros de títulos de mais longo prazo de governos da região saltam em meio a preocupações fiscais e enquanto investidores avaliam dados de inflação da zona do euro, que vieram levemente acima do esperado.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 547,96 pontos.

O rendimento do Gilt britânico de 30 anos atingiu hoje máxima desde 1998, derrubando a libra e aumentando a pressão para que o governo do Reino Unido eleve impostos no orçamento do outono britânico. O juro do Bund alemão equivalente, por sua vez, alcançou máxima desde 2011 nesta terça, enquanto o do francês OAT avançou ao patamar mais alto desde 2009, segundo a Reuters.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,34% e a de Frankfurt recuava 1,13%, enquanto a de Paris exibia alta marginal de 0,05%. Já as de Milão, Madri, e Lisboa tinham respectivas perdas de 0,67%, 0,96% e 0,95%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

