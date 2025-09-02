Topo

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em desdobramentos de tarifas

02/09/2025 05h47

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam novidades no âmbito comercial após uma recente decisão judicial nos EUA contra as tarifas do governo Trump.

O índice japonês Nikkei subiu 0,29% em Tóquio, a 42.310,49 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,94% em Seul, a 3.172,35 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,47% em Hong Kong, a 25.496,55 pontos, e o Taiex recuou 0,23% em Taiwan, a 24.016,78 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,45% do Xangai Composto, a 3.858,13 pontos, e de 2,04% do Shenzhen Composto, a 2.414,46 pontos.

Na sexta-feira (29), o Tribunal de Apelações dos EUA considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, sob alegação de emergência nacional. Washington, no entanto, tem até outubro para recorrer da decisão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido hoje, com baixa de 0,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.900,60 pontos.

