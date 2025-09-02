Topo

Biomédica é condenada a 4 anos de prisão por deformar glúteos de paciente

A biomédica Lorena Marcondes Imagem: Reprodução
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/09/2025 11h14

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a biomédica Lorena Marcondes de Faria por deformar os glúteos de uma paciente. Ainda cabe recurso.

O que aconteceu

Lorena foi condenada a quatro anos e um mês de prisão em regime semiaberto, e a oito meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de multa. A sentença foi imposta pelo juiz Mauro Riuji Yamane, da 2º Vara Criminal de Divinópolis. Decisão é de julho, mas foi tornada pública agora.

Biomédica foi considerada culpada por dois crimes: lesão corporal grave qualificada e exercício ilegal da medicina.

Lorena deformou os glúteos de uma mulher ao realizar um procedimento invasivo em abril de 2023. O procedimento, feito na clínica particular da biomédica, envolveu a utilização de cânulas e anestésicos que são de uso restritos de médicos, produtos que estavam além das habilidades da ré, segundo a denúncia.

Paciente sofreu lesões graves, necroses e ficou com as nádegas deformadas. Denúncia ressalta que, além dos danos físicos, a mulher também teve danos psicológicos, inclusive depressão. A vítima passou por internações hospitalares, mas as sequelas não puderam ser revertidas por completo.

Defesa de Lorena negou que o procedimento realizado tenha sido invasivo. Durante o julgamento, a defesa alegou que a biomédica realizou um tratamento "minimamente invasivo", e não assumiu riscos de danos à paciente na execução.

Juiz não acolheu os argumentos da defesa. Para o juiz Mauro Riuji Yamane, Lorena agiu de forma consciente e assumiu os riscos de provocar danos à paciente.

Yamane apontou que a ré extrapolou suas funções ao realizar práticas restritas a médicos. "A ré agiu com ambição desmedida, assumindo conduta que extrapola a sua formação profissional. Sua ganância colocou em risco a saúde e a vida da vítima, causando sequelas permanentes".

Biomédica pode recorrer desta condenação em liberdade. O UOL não conseguiu contato com a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

Outra condenação

biomédica - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Lábio inferior e parte do queixo do modelo ficaram necrosados após um procedimento estético
Imagem: Reprodução/Instagram

Lorena Marcondes já havia sido condenada em fevereiro deste ano por deformar outro paciente. Na ocasião, a Justiça mineira a considerou culpada por causar lesões graves na boca do modelo Eduardo Luiz Santos.

Nessa ação, Lorena recebeu pena de quatro anos e seis meses de reclusão no regime semiaberto. Atualmente, ela cumpre, desde o ano passado, prisão domiciliar.

Marcondes também foi condenada a indenizar em R$ 50 mil o modelo. O valor foi referente a danos morais pelo procedimento realizado por Eduardo na clínica da ré em 2022. Ela usou PMMA (polimetilmetacrilato) no procedimento, produto não recomendado, segundo o Ministério Públicas de Minas Gerais. O modelo ficou com parte da boca necrosada.

Lorena também é investigada pela morte de uma paciente. A vítima, Íris Martins, realizou uma lipoaspiração com ela em 2023, e veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Nessa ação, ela responde por homicídio doloso qualificado, mas ainda não foi julgada.

Lorena teve o registro de biomédica suspenso e está proibida de exercer a profissão.

