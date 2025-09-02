Topo

Azerbaijão firma parceria com Brasil para oferecer bolsas de pesquisa

02/09/2025 17h11

Aprofundamento de relações

Segundo Mammadov, o objetivo dos dois países é aprofundar e estreitar as relações no campo da pesquisa. Ele ressaltou que o Azerbaijão tem interesse especial nos trabalhos que são desenvolvidos, por exemplo, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), particularmente no desenvolvimento da agricultura sustentável. 

No campo comercial, o Azerbaijão é fornecedor de fertilizantes para os produtores rurais brasileiros. Em contato com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e com o chanceler, Mauro Vieira, nesta semana, Mammadov enfatizou o interesse no aprofundamento das relações comerciais.   

Uma das questões importantes discutidas foi a de estabelecer uma plataforma econômica para os dois países. "As relações também podem ser estreitadas e ampliadas. Outra coisa importante é que estamos comprando muito açúcar do Brasil. Se você olhar as estatísticas, a comercialização deste ano dobrou em relação ao ano passado".

De Baku a Belém

Os laços entre Brasil e Azerbaijão também se consolidaram nos contatos estabelecidos com os responsáveis pela última Conferência do Clima, a COP29, que ocorreu na capital do país, a cidade de Baku. Neste ano, a COP30 será no Brasil, em Belém (PA). 

As nações concordam com as responsabilidades dos países desenvolvidos no enfrentamento às mudanças do clima. "É claro que os países possuem opiniões diferentes, especialmente com relação ao financiamento das mudanças climáticas".

 

