Auxílio Gás 2025: veja quando acontece a próxima rodada de pagamentos

O governo federal retomará em outubro o pagamento do Auxílio Gás. O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares. Nesta etapa, os créditos serão feitos entre os dias 20 e 31 de outubro.

Calendário do Auxílio Gás - outubro de 2025

NIS final 1 - 20/10

NIS final 2 - 21/10

NIS final 3 - 22/10

NIS final 4 - 23/10

NIS final 5 - 24/10

NIS final 6 - 27/10

NIS final 7 - 28/10

NIS final 8 - 29/10

NIS final 9 - 30/10

NIS final 0 - 31/10

Sobre o Auxílio Gás

O programa atende cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único de programas sociais. Seu objetivo é aliviar o peso do valor do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda.

O benefício corresponde a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para comparação, em abril o valor pago foi de R$ 108 por família.

Têm direito ao repasse os lares com renda de até meio salário mínimo por pessoa, além de famílias já contempladas pelo Bolsa Família ou outros programas de assistência social.

O depósito é realizado em contas correntes ou digitais. Se o beneficiário não possuir conta ativa, a Caixa Econômica cria automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser efetuado em até 120 dias após a liberação.