Topo

Notícias

Austrália vai combater nudez criada com IA e assédio online

02/09/2025 04h15

A Austrália anunciou nesta terça-feira (2) que exigirá que as grandes empresas de tecnologia impeçam o uso de ferramentas online para criar imagens de nudez geradas por inteligência artificial (IA) ou para assediar pessoas.

O governo vai colaborar com a indústria para desenvolver uma nova legislação contra essas "tecnologias abomináveis", afirmou em comunicado, sem revelar um cronograma.

"Não há lugar para aplicativos e tecnologias que sejam usados apenas para abusar, humilhar e prejudicar as pessoas, especialmente nossos filhos", afirmou a ministra australiana das Comunicações, Anika Wells.

O uso de aplicativos conhecidos como 'Nudify', ferramentas de IA que desnudam digitalmente as pessoas, disparou na internet, juntamente com alertas sobre o aumento de golpes de 'sextorsão' direcionados a menores.

O governo australiano utilizará "todos os meios ao seu alcance" para restringir o acesso a essas plataformas e responsabilizará as empresas de tecnologia por bloqueá-las, afirmou Wells.

Uma pesquisa recente da organização Save the Children revelou que um em cada cinco jovens na Espanha já foi vítima de "deepfakes" ou imagens falsas de nudez, compartilhadas online sem o seu consentimento.

A Austrália está na vanguarda dos esforços globais para conter os danos causados pela internet, especialmente aqueles direcionados às crianças.

Em novembro, o país aprovou leis históricas que restringem o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, uma das medidas mais duras do planeta contra sites populares como Facebook, Instagram, YouTube e X.

djw/oho/arm/pc/jmo/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Kremlin diz que é provável que haja reunião entre Putin e Kim na China

Kim Jong Un visita China para encontro com Xi e Putin

STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro em tempo real

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1.400

Morre o jornalista Mino Carta aos 91 anos

Morre Mino Carta, referência no jornalismo e fundador de CartaCapital

Número de mortos de terremoto no Afeganistão supera 1.400

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral

Concurso de Fotografia integra programação do Dia Mundial da Limpeza

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista sessão de hoje no STF

Celso de Mello elogia processo sobre trama golpista: 'investigação exemplar'