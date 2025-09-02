Topo

Ausente do Supremo, Bolsonaro 'cava' benefício numa condenação previsível

Primeira Turma do STF começa a julgar o núcleo crucial da trama golpista - Divulgação - 2.set.2025/STF
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

02/09/2025 18h26

O ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, alegou problemas de saúde e não compareceu ao primeiro dia de seu julgamento no Supremo Tribunal Federal—no que foi interpretado como um reconhecimento da provável condenação e como uma tentativa de criar um clima para obter o benefício da prisão domiciliar. Bolsonaro e os integrantes do núcleo principal da tentativa de golpe negam as acusações.

O colunista Reinaldo Azevedo celebrou a dura fala inicial do relator, ministro Alexandre de Moraes, reafirmando a posição de um tribunal independente, técnico e que repudia a coação -no caso, as sanções e tarifas políticas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, atiçado pela família Bolsonaro. Reinaldo disse esperar que o inédito julgamento seja "um golpe", mas na utopia autoritária brasileira que, segundo ele, insiste em sobreviver.

Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, chamou a atenção para a guerra de narrativas no exterior e disse que Moraes mandou recados à mídia estrangeira ao abrir o julgamento nesta terça, falando em soberania e processo legal, contra a versão de que houve "abusos" na condução do processo.

Raquel Landim afirmou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao ler sua alentada peça, desmontou os argumentos bolsonaristas de que não houve tentativa de golpe. Gonet, segundo Leonardo Sakamoto, explicou que não é necessário ser muito esperto para perceber esse fato.

Anistia?

Em paralelo ao julgamento, seguiu a agitação em torno de uma possível anistia —criticada por Moraes em sua intervenção.

Josias de Souza relata que Bolsonaro, desesperado, apelou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) para tentar destravar no Congresso uma proposta de indulto que o inclua. Para Josias, essa estratégia mostra o risco de que o "filme do atraso" continuará em cartaz mesmo com o veredicto do Supremo, previsto para o próximo dia 12.

Mas Ranier Bragon, da Folha, ao analisar a movimentação das peças rumo à eleição de 2026, afirma que a própria família Bolsonaro já dá como sepultada a chance de uma anistia.

Maioridade democrática?

Otimista, Sakamoto acredita que o julgamento de Bolsonaro e do núcleo duro da trama golpista mostra que o país atinge finalmente sua maioridade democrática. Somos um país, nota o colunista Tony Marlon, que busca romper com a tradição do esquecimento.

Como lembrou Moraes em sua fala, "pacificação" não tem nada a ver com anistia.

Leonardo Sakamoto: 'Bolsonaro falta ao julgamento para cavar uma pena em casa'

Leonardo Sakamoto: Para Gonet, não é preciso ser esperto para reconhecer a tentativa de golpe

Leonardo Sakamoto: Moraes manda recado a Tarcísio e a políticos bolsonaristas no julgamento

Wálter Maierovitch: Bolsonaro já planta benefício com desculpa de doença

Reinaldo Azevedo: Moraes reafirma um STF independente e técnico e repudia impunidade e coação

Reinaldo Azevedo: Julgamento é um golpe na utopia autoritária brasileira, que quer sobreviver

Patrícia Campos Mello: Moraes dá recados à mídia estrangeira em abertura de julgamento

Raquel Landim: Gonet desmonta argumentos bolsonaristas, e Moraes manda recado aos políticos

Raquel Landim: Advogados revelam que real estratégia é reduzir penas dos réus do golpe

Josias de Souza: Desesperado, Bolsonaro recorre a Tarcísio e Lira por anistia geral

Josias de Souza: Discurso inicial de Moraes cai sobre Bolsonaro como lápide

Josias de Souza: Moraes injeta no julgamento do golpe uma curva fora do ponto

Ranier Bragon: Julgamento de ex-presidente move peças de Bolsonaros, Lula, Tarcísio e centrão para 2026

Tony Marlon: Ao julgar trama golpista, Brasil busca romper com tradição do esquecimento

