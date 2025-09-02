Atividade industrial dos EUA cai a 48,7% em agosto

A atividade industrial dos Estados Unidos contraiu em agosto pelo sexto mês consecutivo, com uma queda na produção e o índice de emprego neste setor ainda enfraquecido, segundo dados de uma pesquisa publicada nesta terça-feira (2).

O índice ISM - baseado em pesquisas de um painel de empresas - foi de 48,7% no mês passado, um pouco acima dos 48% de julho. Embora melhor do que o esperado, ainda está abaixo de 50%, que indicaria uma expansão do setor.

Os analistas previam um índice de 48,5%, segundo o consenso do MarketWatch.

"A atividade industrial dos Estados Unidos em agosto contraiu em um ritmo mais lento", declarou Susan Spence, diretora de pesquisas do ISM, em um comunicado.

Um aumento dos novos pedidos foi o principal fator da recuperação, apontou Spence. No entanto, como seu ritmo foi quase igual ao da contração da produção, o crescimento registrado no índice foi meramente "nominal", precisou.

