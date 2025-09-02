A expansão de 0,4% no conjunto da atividade econômica, no segundo trimestre de 2025, em relação ao primeiro trimestre, mostra pelo menos duas coisas. A primeira é que o ritmo de crescimento tomou uma freada forte. A segunda é que a economia continua avançando em passo razoável.

Para entender essas duas conclusões, aparentemente contraditórias, basta anualizar as taxas de crescimento nos dois primeiros trimestres do ano. Se o avanço de 0,4% se repetisse nos quatro trimestres de um ano, o crescimento do período seria de 1,6%. No primeiro trimestre, quando o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,4%, a expansão anualizada exibiria uma alta de 5,7%.

Fica evidente que a desaceleração foi forte. Outra evidência dessa perda de ritmo pode ser encontrada na comparação interanual. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 2,9% sobre o primeiro trimestre de 2024. No segundo trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 2,2%

Mas, atenção, ainda que em ritmo bem menor, também é visível que a atividade continuou crescendo. É preciso também considerar que o novo avanço ocorreu sobre uma base mais alta, representada pela expansão forte do primeiro trimestre. Isso se confirma quando se mede, por exemplo, a alta acumulada no primeiro semestre. Em relação ao último trimestre de 2024, a atividade avançou 1,5%. tendo crescido 2,5%, em relação ao primeiro semestre de 2024.

A queda no ritmo de crescimento da economia deve continuar — e se acentuar — no segundo semestre. O ambiente econômico, marcado por taxas de juros reais em torno de 10%, sinaliza um freio na expansão do consumo das famílias, motor do crescimento no presente, e no investimento, motor do crescimento no futuro. Nesse sentido, é que chama a atenção o recuo de 0,2% na demanda doméstica — soma de consumo, investimento e gastos do governo — no segundo trimestre, ante crescimento de 1,2%, no primeiro trimestre.

O consumo das famílias, que observara crescimento trimestral de 1% no primeiro trimestre, avançou 0,5%, no segundo trimestre. Com o investimento, a brecada foi ainda mais forte. Depois de uma expansão de 3,1%, no primeiro trimestre, o investimento encolheu 2,2%, no segundo.

Com relação ao mesmo período de 2024, o investimento ainda cresceu 4,1%, no segundo trimestre, mas mostrando desaceleração forte, na comparação com o avanço interanual ocorrido no primeiro trimestre, quando avançou 9,1%. Mas a taxa de investimento — relação entre o volume investido e o PIB — que ficou em 16,8%, praticamente sem alteração ante o segundo trimestre de 2024, continua muito baixa, longe do necessário para uma expansão consistente e não inflacionária da economia.

Projeções são de expansão em ritmo ainda menor para os dois trimestres da segunda metade do ano. Perspectivas são de que a marcha trimestral do PIB caia para a metade da registrada entre abril e junho, com possibilidade de ficar no zero a zero, no conjunto do período, chegando mesmo a um recuo mais para o fim de 2025. Indicadores já conhecidos de julho e agosto não deixam dúvidas sobre a freada em curso.

A tendência é de revisões para baixo nas projeções de crescimento anual, apontando para vizinhanças de 2%, ante as atuais estimativas de crescimento do PIB entre 2,2% e 2,5%. Ainda assim, confirmada essa hipótese, a expansão da economia nos três primeiros anos do terceiro mandato de Lula chegaria a robustos 8,8% — média anual de 2,9%.

Essa expansão acumulada forte talvez possa explicar a influência relativamente pequena da desaceleração da atividade nas taxas básicas de juros, fixadas pelo Banco Central, e no mercado de trabalho, pelo menos até a virada de 2025 para o ano eleitoral de 2026.

A consolidação de um movimento de corte na taxa Selic depende de recuo mais intenso na demanda, o que tende a ser mitigado por políticas públicas de sustentação da arrecadação de tributos e, em consequência, do emprego em níveis altos, próximos do que já se encontra.

