Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram na noite desta terça-feira (2) - hora local - quando um homem-bomba detonou uma carga explosiva em um comício político no Baluchistão, informaram dois funcionários desta província conturbada no sudoeste do Paquistão.

Cerca de 40 pessoas ficaram feridas na explosão ocorrida no estacionamento de um estádio, onde centenas de membros do Partido Nacional do Baluchistão (BNP) estavam reunidos, indicaram os funcionários do governo da província, que falaram sob a condição do anonimato.

O movimento político BNP defende a minoria balúchi, que se diz marginalizada nesta província rica em minerais e hidrocarbonetos, porém a mais pobre do Paquistão.

No Baluchistão, oficialmente 70% dos habitantes são pobres, enquanto seu subsolo abriga alguns dos maiores depósitos de minerais inexplorados do mundo.

Desde 2014, a China investiu significativamente na construção de um projeto de rodovia e infraestrutura ligado à sua Iniciativa Cinturão e Rota. Muitos balúchis, no entanto, afirmam que as receitas ficam apenas nas mãos dos estrangeiros.

Nos últimos anos tem crescido uma insurreição armada nesta região, que fez com que em 2024 o Baluchistão registrasse o maior aumento de episódios de violência no Paquistão: 90%, segundo o Centro de Pesquisa e Estudos de Segurança de Islamabad, com 782 mortos.

Desde 1º de janeiro, segundo um levantamento da AFP, mais de 430 pessoas, a maioria membros das forças de segurança, morreram em atos de violência realizados por grupos armados em luta contra o Estado, tanto no Baluchistão quanto na província vizinha de Khyber-Pakhtunkhwa.

© Agence France-Presse