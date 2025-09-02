Defesa de Garnier passa 20 minutos elogiando ministros e contando histórias

Demóstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, passou cerca de 20 minutos apenas elogiando ministros e contando histórias durante a sua sustentação oral no primeiro dia do julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Advogado escolheu gastar quase um quarto de seu tempo total se referindo aos ministros da Corte. Assim como os demais, Demóstenes, ex-senador por Goiás, teve uma hora para apresentar seus últimos argumentos antes de os ministros decidirem se vão condenar ou não os réus.

Garnier é acusado de manifestar apoio a Bolsonaro caso ele procedesse com o golpe. O episódio teria ocorrido durante uma reunião entre Jair Bolsonaro (PL) e os comandantes das Forças Armadas, na qual Garnier teria sinalizado que colocaria as tropas à disposição do então presidente. A reunião, crucial na denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Garnier, só foi mencionada por Demóstenes quando ele tinha apenas 11 minutos restantes no relógio.

Houve uma série de elogios a cada um dos ministros. Demóstenes chamou Zanin de ''ídolo" e lembrou um artigo que escreveu em defesa dele quando o hoje ministro defendia o presidente Lula (PT), pelo qual o advogado disse ter "profunda admiração".

Demóstenes disse ter "profunda admiração" pela ministra Cármen Lúcia. Afirmou também que Luiz Fux "brilhou grandemente" desde a aprovação de seu nome pelo Senado para ocupar o cargo no STF —Demóstenes era senador na época.

Dino ainda é "jovem" e pode ser presidente. Demóstenes enumerou os cargos ocupados por Flávio Dino nos Três Poderes. Dino foi juiz federal, deputado federal, governador do Maranhão e ministro da Justiça no governo Lula. Mencionado a Presidência da República, o advogado afirmou: "Quem sabe esse dia ainda não chega".

"É possível gostar de Moraes e de Bolsonaro ao mesmo tempo", disse Demóstenes, se dirigindo ao ministro. O advogado afirmou que ele mesmo é a prova de tal afirmação. Ministros e integrantes da plateia riram com a fala.

"Se Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo", falou. "Ele é uma pessoa que eu gosto". Demóstenes contou então uma história sobre ter sido cumprimentado por Bolsonaro após ter tido seu mandato cassado no Senado Federal, em 2012. A suspeita era de que Demóstenes tenha usado o cargo para beneficiar o bicheiro Carlinhos Cachoeira, acusado de liderar um esquema de corrupção e exploração de jogos ilegais.

Ao tomar um copo de água, advogado se desculpou por estar doente. Contou que veio "correndo" do exterior para Brasília. "Quando chega-se aqui em Brasília, imediatamente se pega alguma coisa. No meu caso, é uma faringite com tosse de cachorro", compartilhou com os ministros do Supremo.

Ministros se entreolhavam e eventualmente riam. Apenas Luiz Fux interrompeu a sequência de elogios para corrigir uma informação sobre sua carreira. "Biografia a gente tem que defender", afirmou.

Primeiro dia de julgamento

É a primeira vez que o STF julga um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. A denúncia foi apresentada em fevereiro deste ano e, depois de ouvidos todos os réus e testemunhas, os cinco ministros vão decidir se Bolsonaro e seus aliados serão condenados. Eles negam qualquer crime.

Os réus do "núcleo crucial"