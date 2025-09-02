Topo

Ações da espanhola eDreams caem após desaceleração do crescimento de assinantes

02/09/2025 08h33

(Reuters) - As ações da empresa espanhola de reservas de viagens eDreams Odigeo caíram mais de 10% nesta terça-feira, depois que a empresa anunciou um crescimento mais lento do número de assinantes em abril-junho, em comparação com o trimestre anterior.

A empresa disse que o número de assinantes do serviço Prime - que agora responde por cerca de 75% de sua receita - cresceu 20% em relação ao ano anterior, para 7,5 milhões de usuários, desacelerando em relação ao aumento de 25% no período de três meses anterior.

As ações caíam 10,6% para 7,65 euros nas negociações do final da manhã, enquanto o índice de referência espanhol IBEX-35 recuava 1,1%.

Embora as assinaturas sejam comuns em outros setores, como o de música, televisão e telecomunicações, a eDreams foi pioneira em um modelo que oferece acesso a reservas com desconto em companhias aéreas e hotéis por meio de seu site. Eles pagam uma taxa anual fixa de 80 a 100 euros.

Embora a demanda global por viagens aéreas esteja crescendo em um ritmo mais lento do que o esperado pela IATA, órgão das companhias aéreas, a transição da eDreams para um negócio baseado em assinaturas a protegeu das flutuações do setor.

Como resultado do aumento de assinantes, a empresa obteve um lucro líquido de 13,6 milhões de euros no período de abril a junho, o primeiro trimestre de seu ano contábil, em comparação com um prejuízo líquido de 1,2 milhão de euros no mesmo período do ano passado.

A empresa reiterou a sua meta, dizendo que espera que seu lucro em dinheiro antes de juros, impostos, depreciação e amortização aumente para entre 215 milhões de euros a 220 milhões de euros no ano fiscal que termina em 31 de março de 2026, acima dos 180 milhões de euros do ano passado.

(Reportagem de Javi West Larrañaga e Mireia Merino)

