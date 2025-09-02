Topo

Economia

5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Imposto de Renda - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Imposto de Renda Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

02/09/2025 06h00

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes será contemplado no quinto e último repasse, previsto para 30 de setembro.

Datas da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (pago)
  • 2º lote: 30 de junho (pago)
  • 3º lote: 31 de julho (pago)
  • 4º lote: 29 de agosto (pago)
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Prioridade no recebimento

O pagamento é feito em ordem de preferência. Primeiro, os contribuintes com 80 anos ou mais; depois, pessoas acima de 60 anos, cidadãos com deficiência ou portadores de doenças graves. Caso haja empate, recebe antes quem entregou a declaração mais cedo.

Fila de prioridade definida pela Receita Federal:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves
  3. Contribuintes cuja renda principal venha do magistério
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX
  5. Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF?

A verificação é feita pelo site da Receita Federal, informando CPF, data de nascimento e ano-base (2025).

As atualizações são disponibilizadas todos os meses. Caso o contribuinte ainda não tenha sido incluído no lote e não haja pendências, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Auxílio Gás 2025: veja quando acontece a próxima rodada de pagamentos

5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Saque-aniversário do FGTS 2025: saiba se você pode retirar o seu

Amigos montam loja de açaí; hoje são donos de 9 marcas e faturam R$ 210 mi

PIB do 2º trimestre vai evidenciar sinais de desaceleração

Salário mínimo de 2025 passou por reajuste de 7,5%; confira o valor atual

Próximo pagamento do INSS já tem data? Veja cronograma em setembro

Calendário do Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento

Leilão do Santander tem 245 imóveis com descontos e lance de R$ 21,2 mil

Ludmilla voa com Latam para marcar abertura do The Town

Mais rico do mundo, Elon Musk tem R$ 781 bilhões de vantagem para 2º lugar