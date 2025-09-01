Zagueiro equatoriano Hincapié é emprestado ao Arsenal pelo Leverkusen

Topo

01/09/2025

O zagueiro equatoriano Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen, jogará por empréstimo no Arsenal nesta temporada, anunciou o clube em um comunicado nesta segunda-feira (1º). 

"Estamos muito felizes por receber Piero Hincapié em nosso clube. Piero tem uma ótima presença física. Com sua versatilidade e flexibilidade tática, nossas opções defensivas serão ainda mais fortes", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, citado no texto. 

Ao final do empréstimo, o Arsenal poderá adquirir o jogador por aproximadamente 45 milhões de libras (cerca de R$ 332 milhões pela cotação atual). 

Hincapié usará a camisa 5 dos 'Gunners' e se juntará ao elenco de Arteta após seu retorno ao Equador para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 

Depois de se destacar no Independiente del Valle, em seu país natal (2019-2020), e no Talleres de Córdoba, na Argentina (2020-2021), Hincapié deu o salto rumo à Europa para jogar no Bayer Leverkusen em 2021, cuja camisa ele vestia desde então.

Ele fez parte, portanto, da histórica temporada de 2023-2024 do clube alemão, que terminou com a dupla coroa nacional: os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha. 

Hincapié é a oitava contratação do Arsenal para a nova temporada, depois de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera e Eberechi Eze. 

O Arsenal perdeu por 1 a 0 para o Liverpool no domingo. Após três rodadas, o time soma seis pontos na classificação da Premier League, competição da qual é o atual vice-campeão e não conquista o título desde 2004.

