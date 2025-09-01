Topo

Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

01/09/2025

Os presidentes da China e da Rússia criticaram os Estados Unidos e o Ocidente nesta segunda-feira (1) durante uma reunião de cúpula na cidade chinesa de Tianjin, que busca promover uma governança mundial alternativa, com Pequim como o centro das relações regionais.

O presidente chinês, Xi Jinping, criticou o "comportamento intimidador" de alguns países, em uma referência velada aos Estados Unidos, durante o encontro de cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

Na presença de líderes como o russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Xi pediu uma oposição "à mentalidade da Guerra Fria" e defendeu o multilateralismo, as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio.

"Olhando para o futuro, com o mundo enfrentando turbulências e transformação, devemos continuar com o espírito de Xangai", expressou Xi.

"Olhando para trás, apesar dos tempos turbulentos, alcançamos o sucesso ao praticar o espírito de Xangai", afirmou Xi, em uma referência ao nome do bloco, depois que a China se envolveu nos últimos meses em uma disputa comercial com os Estados Unidos.

"Devemos defender um mundo multipolar justo e ordenado, e uma globalização econômica inclusiva", declarou o presidente chinês. Ele insistiu que busca "promover um sistema de governança mais justo e razoável". 

A reunião de cúpula de dois dias conta com a participação dos países do bloco: China, Índia, Rússia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Belarus, além de outras 16 nações afiliadas como observadoras.

China e Rússia mencionaram a OCX como uma alternativa à Otan.

Putin defendeu a ofensiva de seu país na Ucrânia e culpou o Ocidente por provocar o conflito, que começou há três anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos. 

"Esta crise não foi provocada pelo ataque russo na Ucrânia, e sim o resultado de um golpe de Estado na Ucrânia, que foi apoiado e provocado pelo Ocidente", declarou Putin.

"A segunda razão desta crise são as constantes tentativas do Ocidente de levar a Ucrânia à Otan", acrescentou.

- "Sempre perspicazes" -

Os líderes posaram para a tradicional foto de grupo no tapete vermelho. 

Putin e Modi conversaram durante a sessão de fotos e, mais tarde, durante uma reunião bilateral. "As conversas com ele são sempre perspicazes", escreveu o primeiro-ministro indiano na rede social X.

O chefe de Governo da Índia elogiou a "parceria estratégica especial e privilegiada" com a Rússia e destacou que os dois países sempre permaneceram unidos, "mesmo nas situações mais difíceis".

Ao comentar a guerra na Ucrânia, Modi declarou que deseja que as partes "terminem o conflito o mais rápido possível e encontrem uma paz estável". 

A cúpula acontece poucos dias após a Índia ter sido afetada por um forte aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre seus produtos, como punição por comprar petróleo russo.

Putin também se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e agradeceu pelo papel de Ancara como mediador no conflito com a Ucrânia, depois que o país recebeu três ciclos de negociações.

Outro encontro importante será a reunião entre o presidente russo e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, no momento em que Teerã enfrenta pressões da Europa para cumprir com suas obrigações nucleares internacionais.

- Encontros bilaterais -

A cúpula da OCX começou no domingo e muitos líderes presentes também comparecerão a um imenso desfile militar na quarta-feira (3) em Pequim para celebrar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Esta é a maior reunião do bloco desde sua fundação em 2001. As ruas de Tianjin foram tomadas por faixas e cartazes oficiais com palavras como "benefício mútuo" e "igualdade".

Xi participou no domingo de várias reuniões bilaterais com os líderes presentes, incluindo um encontro com Modi, que visita a China pela primeira vez desde 2018.

Modi afirmou a Xi que a Índia está comprometida com o avanço de "nossas relações com base na confiança mútua, dignidade e sensibilidade".

Índia e China, os dois países mais populosos do mundo, são rivais e competem por influência no sul da Ásia. As nações travaram um confronto mortal na fronteira em 2020. A reaproximação começou em outubro do ano passado, quando Modi se reuniu com Xi pela primeira vez em cinco anos durante um encontro de cúpula na Rússia.

