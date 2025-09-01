Topo

World Liberty Financial, apoiada por Trump, começa a operar token cripto WLFI hoje

01/09/2025

A World Liberty Financial - empresa apoiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump - começou a operar nesta segunda-feira, 1º de setembro, o seu token cripto sob o nome $WLFI, conforme comunicado divulgado em sua conta no X.

A nota destaca as possibilidades de transação do WLFI em redes de blockchain do Ethereum e da Solana.

Apenas uma porção do token ficará disponível para operações, e alguns investidores não poderão vender seus ativos, a exemplo dos fundadores como Donald Trump Jr. e Eric Trump, que terão limite máximo de 20% enquanto o restante permanecerá sem transações.

Cálculos do Wall Street Journal estimam que a família Trump possui cerca de US$ 6 bilhões em papéis do WLFI, e que o presidente teria dois terços pessoalmente, o que poderá resultar em ganhos de bilhões de dólares com as vendas.

