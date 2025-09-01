Topo

Notícias

Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças

Mulher sorridente cheia de esperança - iStock
Mulher sorridente cheia de esperança Imagem: iStock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 15h05

Todos nós enfrentamos momentos de desânimo, medo ou cansaço. A Bíblia traz palavras de encorajamento que fortalecem o coração, renovam a esperança e lembram que Deus está conosco em todas as circunstâncias.

Veja abaixo 32 versículos de encorajamento para dar força, inspiração e confiança de que, com fé, podemos superar qualquer desafio.

  1. "Seja forte e corajoso! Não tema, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar." - Josué 1:9
  2. "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus." - Isaías 41:10
  3. "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
  4. "O Senhor é meu pastor; nada me faltará." - Salmos 23:1
  5. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
  6. "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." - Mateus 11:28
  7. "Não desanime, pois o Senhor está perto." - Filipenses 4:5-7
  8. "O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
  9. "Tudo posso naquele que me fortalece." - Filipenses 4:13
  10. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
  11. "Não temas, crê apenas." - Marcos 5:36
  12. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
  13. "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
  14. "O Senhor é minha luz e salvação; a quem temerei?" - Salmos 27:1
  15. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" - Romanos 8:31
  16. "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  17. "Bem-aventurado o homem que confia no Senhor." - Jeremias 17:7
  18. "Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." - Filipenses 1:6
  19. "O Senhor firmará os seus passos, quando o caminho lhe agradar." - Salmos 37:23
  20. "Revistam-se de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau." - Efésios 6:13
  21. "Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem." - Deuteronômio 31:6
  22. "O Senhor está com você, não te deixará nem te desamparará." - Deuteronômio 31:8
  23. "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
  24. "O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador." - Salmos 18:2
  25. "Aquele que perseverar até o fim será salvo." - Mateus 24:13
  26. "O Senhor é fiel em todas as suas promessas." - Salmos 145:13
  27. "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé." - Romanos 15:13
  28. "Alegrem-se sempre no Senhor; regozijem-se, e sejam pacientes." - Filipenses 4:4 / Romanos 12:12
  29. "O Senhor te fortalece com a sua mão direita." - Isaías 41:13
  30. "Fortaleçam-se no Senhor e no poder do seu might." - Efésios 6:10
  31. "O Senhor guarda todos os que nele confiam." - Salmos 34:23
  32. "Não temas, porque Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu sou teu Deus." - Isaías 43:1

Relacionadas

Mensagem de bom dia de Deus: 70 frases para mandar fé e esperança

Bom dia motivacional: 70 frases para levantar o ânimo

Palavras motivacionais: 100 ideias para renovar sua força

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Novo código de disciplina escolar entra em vigor em El Salvador

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,9%, afirma Sabesp

Maduro diz que Venezuela é um país pacífico, mas não se curvará a ameaças

Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças

Equador negocia para receber 300 refugiados por ano dos EUA

Maduro se diz pronto para 'luta armada' se Venezuela for invadida pelos EUA

Rio fervente na Amazônia atinge mais de 90ºC e cozinha animais vivos

Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília

'Acusação é gravíssima, mas frágil', diz Josias sobre Ciro Nogueira e o PCC

Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar