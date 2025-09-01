Versículo de encorajamento: 32 mensagens bíblicas para renovar forças
Todos nós enfrentamos momentos de desânimo, medo ou cansaço. A Bíblia traz palavras de encorajamento que fortalecem o coração, renovam a esperança e lembram que Deus está conosco em todas as circunstâncias.
Veja abaixo 32 versículos de encorajamento para dar força, inspiração e confiança de que, com fé, podemos superar qualquer desafio.
- "Seja forte e corajoso! Não tema, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar." - Josué 1:9
- "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus." - Isaías 41:10
- "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
- "O Senhor é meu pastor; nada me faltará." - Salmos 23:1
- "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
- "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." - Mateus 11:28
- "Não desanime, pois o Senhor está perto." - Filipenses 4:5-7
- "O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
- "Tudo posso naquele que me fortalece." - Filipenses 4:13
- "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
- "Não temas, crê apenas." - Marcos 5:36
- "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
- "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
- "O Senhor é minha luz e salvação; a quem temerei?" - Salmos 27:1
- "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" - Romanos 8:31
- "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
- "Bem-aventurado o homem que confia no Senhor." - Jeremias 17:7
- "Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." - Filipenses 1:6
- "O Senhor firmará os seus passos, quando o caminho lhe agradar." - Salmos 37:23
- "Revistam-se de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau." - Efésios 6:13
- "Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem." - Deuteronômio 31:6
- "O Senhor está com você, não te deixará nem te desamparará." - Deuteronômio 31:8
- "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
- "O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador." - Salmos 18:2
- "Aquele que perseverar até o fim será salvo." - Mateus 24:13
- "O Senhor é fiel em todas as suas promessas." - Salmos 145:13
- "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé." - Romanos 15:13
- "Alegrem-se sempre no Senhor; regozijem-se, e sejam pacientes." - Filipenses 4:4 / Romanos 12:12
- "O Senhor te fortalece com a sua mão direita." - Isaías 41:13
- "Fortaleçam-se no Senhor e no poder do seu might." - Efésios 6:10
- "O Senhor guarda todos os que nele confiam." - Salmos 34:23
- "Não temas, porque Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu sou teu Deus." - Isaías 43:1