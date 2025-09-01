Verão do Reino Unido foi o mais quente desde início dos registros, diz serviço meteorológico

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido teve o verão mais quente desde o início dos registros, em 1884, e agora é mais provável que enfrente climas semelhantes no futuro devido à mudança climática causada pelo homem, disse o serviço meteorológico Met Office nesta segunda-feira.

Países de todo o mundo têm experimentado calor recorde nos últimos anos à medida que o aquecimento global se intensifica, com o verão de 2024 sendo considerado o mais quente do mundo já registrado.

Na Europa, ondas de calor sufocantes neste verão contribuíram para incêndios florestais mortais em países como Espanha e Portugal.

Os meses de verão do Reino Unido, junho, julho e agosto, registraram uma temperatura média este ano de 16,10 graus Celsius -- superando o recorde de 2018 de 15,76 °C, informou o Met Office. A média do verão de 2025 está 1,51°C acima da média meteorológica de longo prazo.

"Nossa análise mostra que o verão de 2025 se tornou muito mais provável devido aos gases de efeito estufa que os seres humanos liberaram desde a revolução industrial", disse o chefe de atribuição climática do Met Office, Mark McCarthy.

"É plausível que tenhamos verões muito mais quentes no futuro próximo... o que era visto como extremo no passado está se tornando mais comum em nosso clima em transformação."

O Reino Unido teve quatro ondas de calor neste verão, com a temperatura mais alta de 35,8 °C registrada em Faversham, no sudeste da Inglaterra. Esse pico foi menor do que o recorde histórico do Reino Unido, de 40,3 °C, registrado no verão de 2022.

