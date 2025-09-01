Topo

Notícias

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

01/09/2025 20h56

Com uma emocionante terceira vitória, a icônica Venus Williams e a jovem Leylah Fernandez avançaram para as quartas de final do torneio de duplas femininas do US Open nesta segunda-feira (1º).

A americana e a canadense, que competem após receberem um convite, derrotaram a dupla formada pela russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhang Shuai por 6-3 e 6-4.

A dupla inusitada formada por Williams, de 45 anos, e Fernandez, de 22, continua sendo uma das maiores sensações do Grand Slam de Nova York.

Nesta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho, elas lotaram a segunda maior quadra do Flushing Meadows com cerca de 14 mil espectadores, todos animados para apreciar a performance nostálgica da mais velha das irmãs Williams.

Após a partida, Venus revelou que está em contato constante com sua irmã Serena, com quem conquistou 14 títulos de Grand Slam de duplas, e pediu sua ajuda.

"Ela está muito feliz por mim e por Leylah, e está nos dando muitos conselhos", explicou.

"Só precisamos dela na tribuna. Então, minha mensagem é: 'Serena, você tem que aparecer'", disse ela, sob aplausos da torcida.

Nas quartas de final, elas poderão enfrentar a dupla cabeça de chave número um, a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova.

Townsend e Siniakova vão enfrentar nesta segunda-feira a dupla formada pela colombiana Camila Osorio e a chinesa Yuan Yue.

gbv/cl/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro