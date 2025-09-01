Venezuela acusa Guiana de incentivar 'frente de guerra'

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou nesta segunda-feira (1º) que a Guiana procura incentivar uma "frente de guerra" ao denunciar um suposto ataque da Venezuela a uma embarcação que transportava material relacionado às eleições realizadas no país nesta segunda-feira.

"Ontem (domingo) vimos um comunicado do governo da República Cooperativa da Guiana anunciando um novo incidente no alto rio Cuyuní, mais um, já são vários, indicando que as forças de defesa guianenses foram atacadas a partir do litoral venezuelano. Tentam criar uma frente de guerra (...). Isso não passa de uma 'fake' (falsidade)", declarou Padrino López sobre o país vizinho com quem mantém uma disputa centenária pelo território de Essequibo, rico em petróleo.

