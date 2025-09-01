Topo

Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro

01/09/2025 19h13

A Universidade de Campinas (Unicamp) divulgou na tarde desta segunda-feira (1º) a ampliação de uma semana no prazo de inscrições para o vestibular de 2026.

Inicialmente, o término do período de inscrições seria às 17 horas desta segunda, mas, agora, os interessados poderão se candidatar até o dia 8 de setembro, próxima segunda-feira, no mesmo horário.

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

No comunicado que prorrogou o prazo, não há menção dos motivos que levaram à decisão. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 221,00, não foi alterada e permanece em 8 de setembro.

Na página do Vestibular 2026 na internet, os interessados podem consultar o Manual do Ingresso 2026, com as datas de interesse, informações sobre os cursos, etapas e documentos. O exame oferecerá 2.520 vagas, das 3.368 previstas para ingressantes no próximo ano.  

O vestibular da Unicamp inaugura a série de exames de ingresso nas estaduais paulistas, no dia 26 de outubro, seguido pelos exames da Unesp, em 02 de novembro, e da Fuvest, em 23 de novembro.

Já o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vai ocorrer nos dias 09 e 16 de novembro e seleciona para as universidades federais através do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Candidatos com provas de habilidades específicas têm de ficar atentos, pois há datas além daquelas das provas gerais. Candidatos aos cursos de música, por exemplo, serão avaliados a partir de vídeos enviados remotamente, pela internet, entre os dias 15 e 30 de setembro.

Neste ano, 9.404 candidatos foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2026 como para a modalidade Enem-Unicamp 2026.

No exame realizado em 2024, para ingresso neste ano, mais de 63 mil candidatos disputaram as vagas da instituição.

 

 

