UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025

01/09/2025 15h00

A abertura oficial ocorre no dia 4, às 10h, com a apresentação do o Manifesto Clima é Saúde, Saúde é Clima, do qual a UFRJ é signatária.

"Estarão presentes no Festival, Sinéia do Vale, representante dos povos indígenas do Brasil na COP30, Eduardo Viveiros de Castro, professor de antropologia social da UFRJ, maior nome do debate indígena do campo acadêmico. Também participam Inara Nascimento, indígena Sateré-Mawé, professora de saúde coletiva e segurança alimentar para povos indígenas, Dzoodzo Baniwa, ativista e referência na educação escolar indígena dos povos baniwa e koripako e Ethel Maciel, representante da saúde do Brasil na COP30", afirma a UFRJ.

